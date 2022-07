Już dogadali się z Rosjaninem na starty w sezonie 2023

O ile od czasu zawieszenia Rosjan głośno jest o Artiomie Łagucie (złożył niedawno pozew w sądzie przeciwko PZM), o tyle u Emila Sajfutdinowa cisza. Nam udało się jednak ustalić, co planuje brązowy medalista Grand Prix z poprzedniego roku.

Emil Sajfutdinow za rok ma jeździć w For Nature Solutions Apatorze

Z dobrego źródła wiemy, że Sajfutdinow skupia się na przygotowaniach do jazdy w sezonie 2023, a For Nature Solutions Apator Toruń już przygotował kontrakt dla zawodnika. Został on zaakceptowany przez obie strony. Czeka jedynie na podpis. Będzie on mógł być złożony dopiero po otwarciu okna transferowego w listopadzie. Pod warunkiem że do tego momentu zapadnie spodziewana decyzja dotycząca powrotu Rosjan z polskimi paszportami.

Warto nadmienić, że Sajfutdinow, inaczej niż Łaguta, nie zamierza się kopać z polskimi władzami. Dwa miesiące temu był takim pomysł, menadżer żużlowca szukał nawet prawnika, ale to już przeszłość. W każdym razie w PZM nie ma żadnego pisma z sądu. W Apatorze też mówią nam, że Emila droga sądowa nie interesuje.

For Nature Solutions Apator będzie miał transferowy komfort

Jeśli jednak w sezonie 2023 Rosjanie wrócą, a Sajfutdinow nie zmieni planów i podpisze wynegocjowany właśnie kontrakt z Apatorem, to w Toruniu będą mieli powody do radości. Sajfutdinow jeżdżący jako Polak to będzie olbrzymie wzmocnienie. Apator będzie miał w okresie transferowym duże pole manewru i komfort.

Ten komfort będzie polegał na tym, że po tym sezonie Robert Lambert nie będzie mógł jeździć jako U-24, więc będzie traktowany jako regularny senior. Patrząc na obecną kadrę, Apator będzie miał aż pięciu takich zawodników (w tym trzech Polaków). Z jednego będzie musiał zrezygnować, To, do pewnego stopnia, ograniczy transferowe szaleństwo w tym klubie. No, chyba że w Toruniu będą chcieli zrobić jakąś wymianę.

Poza wszystkim Apator musi się skupić na szukaniu zawodnika U-24. Na liście życzeń jest Jan Kvech ze Stelmet Falubazu Zielona Góra, ale jego chcą też inni. Choćby Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Tu pola do oszczędzania nie będzie.