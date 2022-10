Juniorzy poszukiwani! To będzie dla nich sezon prawdy

O ile fani wciąż świętują spektakularny sukces, o tyle działacze mają ręce pełne roboty. Chodzi oczywiście o skompletowanie składu, który z powodzeniem powalczy o pozostanie w eWinner 1. Lidze, bo walka o przepustkę do PGE Ekstraligi to jak na razie melodia przyszłości. Prezes Jakub Kozaczyk i jego ludzie na rynku radzą sobie jak na razie całkiem dobrze. W zespole pozostali na przykład Kevin Fajfer oraz Aleksandr Łoktajew. Zwłaszcza ten drugi po powrocie z Ukrainy przy dobrych wiatrach może stać się liderem ekipy prowadzonej przez Tomasza Bajerskiego.

Poza polsko-ukraińskim duetem na liście życzeń znajduje się chociażby Adrian Gała. Czarno-żółte kevlary za kilka miesięcy przywdzieją również Adrian Cyfer, Antonio Lindbaeck, Emil Breum oraz Jonas Seifert-Salk. Nie trudno nie zauważyć, iż w tym zestawieniu brakuje juniorów. Co warto zaznaczyć, to tylko chwilowe braki, ponieważ w kręgu zainteresowań są młodzieżowcy prosto z PGE Ekstraligi, czyli Karol Żupiński oraz Michał Curzytek.

Jak nie teraz, to kiedy?

Na byłych klubach kończą się niestety ich zalety, bo obaj niedawno zakończonego sezonu zdecydowanie nie zaliczą do udanych. O ile Michał Curzytek regularnie startował w lidze u boku Bartłomieja Kowalskiego, o tyle Karol Żupiński w trakcie zmagań stracił miejsce w składzie For Nature Solutions Apatora i został wypożyczony do Zdunek Wybrzeża Gdańsk, gdzie także nie zachwycał. - Oni atakowani przez słońce lub wiatr się wywracają i nie potrafią się podnieść. Trzeba nie tylko kierować motocyklem, ale również używać głowy - powiedział między innymi o nim Eryk Jóźwiak na łamach WP Sportowefakty po jednym ze spotkań.