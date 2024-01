Junior ROW-u będzie miał swój American Dream. Cieślak widział w nim przyszłą gwiazdę

Przed Trześniewskim ważny sezon. Jego poziom sportowy nie poszedł tak w górę, jak tego oczekiwano. W 2021 Paweł był jednym z tych, na których czekano najbardziej. Wówczas mieliśmy czterech chłopaków z rocznika 2005, którzy musieli ukończyć 16 lat, by móc wystartować w lidze. Jako pierwszy uczynił to Krzysztof Lewandowski z Apatora, potem Wiktor Przyjemski z Polonii, Damian Ratajczak z Unii Leszno, a pod koniec lipca właśnie Trześniewski . Rybnik wiele sobie obiecywał po tym zawodniku, a początki miał on naprawdę bardzo dobre.

Cieślak był pod wielkim wrażeniem. Teraz talent jest na rozdrożu

Trześniewskiego bardzo chwalił Marek Cieślak, a słowa tego trenera mogą naprawdę świadczyć o dużym potencjale, bo przez wielu jest on uznawany za najlepszego fachowca w środowisku. Fakty są jednak takie, że od momentu głośnego debiutu, Trześniewski sportowo za bardzo się nie rozwinął, wręcz stanął w miejscu . Być może trochę zamieszania wywołały u niego doniesienia o zainteresowaniu klubów ekstraligowych, bo jak wiemy to potrafi młodzieżowcom trochę zawrócić w głowie. W każdym razie wyniki Pawła są dość kiepskie.

Oczywiście to nadal bardzo młody zawodnik. W lipcu skończy dopiero 19 lat, a talent ma i to nie ulega wątpliwości. Wielokrotnie przekonaliśmy się już jednak, że talent to nie wszystko. Znamy mnóstwo historii zawodników z potencjałem, którzy z różnych względów rozmienili się na drobne. U Trześniewskiego dużo wskazuje na konieczność posiadania jakiegoś doradcy, osoby która poprowadzi go w karierze, bo junior ROW-u wygląda na nieco pogubionego. I choć nadal jest bardzo młody, to w sporcie tylko teoretycznie ma się dużo czasu.