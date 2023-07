Junior przed wielkim wyzwaniem. Jest pewien jednego

Wiem, że przede mną więcej pracy niż w dotychczasowych meczach. Ale nie boję się tego, do fazy play-off jeszcze trochę czasu, więc damy radę. Podchodzimy do tych dwóch ostatnich spotkań rundy zasadniczej ze spokojem, bo i tak jesteśmy na pierwszym miejscu. Liczę, że Piotr wróci na decydujące momenty. Uważam, że i tak na tę chwilę jesteśmy najmocniejsi

Przed nim trudny sezon. Wielu kończyło przez to kariery

To ostatni rok, w którym Bartłomiej Kowalski będzie mógł jechać jako młodzieżowiec. Jest z rocznika 2002, więc za kilka miesięcy oficjalnie stanie się seniorem. To dla wielu zawodników trudny okres, bo przejście do grona seniorów bywa kłopotliwe . Często ktoś sobie z tym nie radzi. Kowalski ma o tyle lepszą sytuację, że już teraz wielokrotnie delegowany jest do biegów ze starszymi rywalami i potrafi sobie z nimi poradzić.

Dodajmy też, że Sparta właśnie dla niego szykuje miejsce, które po bieżącym sezonie zwolni Daniel Bewley, kończący 24 lata. Jeśli Kowalski spisze się dobrze, na najbliższe trzy sezony będzie miał to miejsce. Bewley co prawda wywindował poprzeczkę na bardzo wysoki poziom, ale jeśli Kowalski w meczu przywiezie 5-7 punktów, to we Wrocławiu będą z niego w pełni zadowoleni. A zdecydowanie go na to stać.