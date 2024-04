Junior prosi o pomoc. Klub umywa ręce

Młodzieżowiec Wilków Krosno jest na kontrakcie amatorskim, a więc takim obligującym klub do zapewnienia sprzętu . Jednak po upadku w marcu Szopa nie ma na czym jeździć, a klub pomóc nie chce. A przynajmniej tak uważa zawodnik. - Nie odróżniają kontraktu warszawskiego od amatorskiego. Uważają, że w obu tych umowach nie ma żadnych gwarancji - powiedział nam zawodnik. Kacper Szopa jest mocno rozżalony, bo obecnie jego kariera znalazła się na dużym zakręcie.

Wśród kibiców krążą różne teorie. Jedna musi o tym, że klub rozwiązał umowę z juniorem. Jeszcze inna, że nie zauważa u niego rozwoju i dlatego nie chce pomagać. Trudno stwierdzić, czy gdzieś tu jest prawda. Zastanawiające jest jednak to, że Szopa zniknął z klubowej strony, na której przedstawieni są wszyscy zawodnicy Wilków. To już wygląda dość znamiennie, zwłaszcza w obliczu obecnej sytuacji . Być może faktycznie coś jest na rzeczy.

Mówili o nim na długo przed debiutem

Kacper Szopa dał się poznać żużlowym kibicom dwa lata temu, kiedy to zyskał uprawnienia do jazdy w lidze, bo ukończył 16 lat. O tym chłopaku sporo się mówiło jeszcze przed rozpoczęciem jego startów w lidze. Pisano o nim jako o wielkim talencie, który miał szybko pokazać swoje możliwości . Ostatecznie przynajmniej na razie niewiele z tego wyszło, bo przez te dwa lata Szopa prezentował się raczej średnio. Ale jest jeszcze na tyle młody, że w zasadzie wszystko przed nim. Pytanie, czy będzie miał na czym jeździć.

- Drodzy Kibice, sponsorzy. W dniu 15.03.2024 doszło do poważnego wypadku podczas treningu, w wyniku którego doznałem złamania obojczyka. Na skutek tego wypadku został zniszczony mój sprzęt. Pomimo prośby zarząd klubu odmówił mi jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie. Dlatego zwracam się do was z gorącą prośbą o pomoc w odbudowie sprzętu który pozwoli mi kontynuować treningi i rywalizować na torze - napisał Szopa w opisie swojej zbiórki. Wkrótce się przekonamy, jaki będzie odzew kibiców.