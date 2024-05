Joanna Jędrzejczyk wróci na ring? Jej odpowiedź zaskakuje

Mateusz Wróblewski, INTERIA: Który to pani zawody żużlowe oglądane na żywo? Interesuje się pani na co dzień żużlem, czy tylko sztukami walki, a żużlem okazjonalnie?

Joanna Jędrzejczyk, była mistrzyni UFC: - Siedzę w każdym sporcie. To tak, jak z muzyką. Nie trzeba być fanem danego gatunku muzyki, a ona na żywo zupełnie inaczej smakuje. Zupełnie tak samo jest ze sportem. Jestem olbrzymią fanką i Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego, a także innych polskich sportowców. To były moje drugie zawody żużlowe oglądane na żywo. Kiedyś byłam we Wrocławiu. Żałuję, że zeszłej soboty dopiero pierwszy raz pojawiłam się w Warszawie na Grand Prix, ale na pewno nie zrobiłam tego po raz ostatni. Uwielbiam Bartosza Zmarzlika jako sportowca.