Jeździ na żużlu dwa miesiące, a podpisał kontrakt w Ekstralidze

Sirotkin jest na razie nieznany, ale nie ma się co dziwić. To zaledwie 16-latek. Zawodnika uważa się jednak za duży talent. Dał on ku temu powody, zgarniając sukcesy w młodzieżowych zmaganiach. Żużlowiec zdobywał mistrzostwo kraju w miniżużlu, a także na motocyklach o pojemności 250cc.



Rosjanin zasili szeregi Włókniarza w Ekstralidze U-24. Nowe rozgrywki będą dla niego dobrym poligonem doświadczalnym. Miejsce w składzie powinien mieć zapewnione. Na razie drugą drużynę częstochowian tworzy tylko sześciu zawodników. Wśród nich jest Jonas Jeppesen, który jednak może obrać inną ścieżkę rozwoju.

O szczegółach zakontraktowania nowego zawodnika opowiedział Jarosław Dymek. - Wspólnie z prezesem Michałem Świącikiem oglądaliśmy materiały wideo z wyścigami, w których udział brał Maksim, i nie ukrywam, że zrobił na nas duże wrażenie - stwierdził na stronie klubowej menedżer Włókniarza.

Sirotkin przejdzie weryfikacje, czy rzeczywiście jest tak wielkim talentem. Nastolatka już teraz porównuje się do Artioma Łaguty oraz Emila Sajfutdinowa. Często jednak tak odważne porównania trzeba brać w cudzysłów. Tym bardziej że młody żużlowiec dopiero w październiku zdał licencję na 500cc. W historii wielu świetnych młodych zawodników przepadło w dorosłym żużlu.