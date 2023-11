Jeżdżące domy za kilkaset tysięcy. Spędzają w nich pół roku

Są tacy żużlowcy, którzy na motocyklu siedzą nawet siedem dni w tygodniu. Polska, Szwecja, Anglia, zawody indywidualne - jeżdżą tam, gdzie tylko się da. To oczywiście rekordziści, ale przeciętny zawodnik startuje dwa - trzy razy w tygodniu. To wszystko sprawia, że muszą wiele podróżować, aby dojeżdżać na zawody. Najczęściej robią to z pomocą swojego busa, czyli mobilnego domu.