Jeżdżące 5 milionów. Tak zarabia na siebie wielki mistrz

Jakub Czosnyka Żużel

Co Stal Gorzów zrobiłaby bez Bartosza Zmarzlika? Oto jest pytanie. Wicemistrz świata może i zarabia ogromne pieniądze, ale kiedy trzeba, to potrafi pociągnąć swoją drużynę za uszy do zwycięstwa. Dzięki rewelacyjnej postawie swojego kapitana Stal wygrała pierwszy mecz w sezonie. Brawa należą się jednak również gościom z Torunia, którzy postawili nadspodziewanie duży opór.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik w boksie / Sławomir Kowalski / Newspix