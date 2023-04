Jeżdżą za połowę stawki. Przyćmili gwiazdy ligi

Wyszli z cienia. Byli bohaterami

Najbardziej spektakularny występ zaliczył Grzegorz Zengota. Jesienią zeszłego roku zamienił ROW Rybnik na Fogo Unię Leszno. Wrócił tym samym do wymarzonej PGE Ekstraligi i paskudnej kontuzji stopy, która mogła zakończyć jego karierę. Żużlowiec pokazał jednak, że nie zapomniał, jak się wygrywa z najlepszymi. W meczu przeciwko Cellfast Wilkom Krosno zdobył 10 punktów z bonusem wygrywając decydujący o losach spotkaniach bieg 15.

W tym samym meczu dobre występy zanotowali reprezentanci gości Andrzej Lebiediew (jego wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie defekt w jednym z wyścigów), Vaclaw Milik i junior Krzysztof Sadurski. Gdy idzie o młodzieżowców, to nie sposób nie wspomnieć o Franciszku Karczewskim, który debiutował na torach PGE Ekstraligi w meczu w Grudziądzu. Zaprezentował się nadspodziewanie dobrze zdobywając aż 8 punktów.

Pochwalić trzeba także Oskara Fajfera z ebut.pl Stali Gorzów. Do dorobku swojej drużyny w meczu w Toruniu dorzucił 9 punktów. To znacznie lepszy wynik, niż szacował jego trener. Stanisław Chomski mówił bowiem, że będzie zadowolony, jeśli jego nowy podopieczny będzie zdobywać około 6-7 punktów.

Kluby PGE Ekstraligi będą bacznie śledzić rynek I-ligowców

W zasadzie z całego ex- I-ligowego towarzystwa słabo wypadł tylko Mateusz Szczepaniak z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz. Tak czy siak, jeśli wcześniej wymienieni potwierdzą w kolejnych meczach dobrą formę, to nie można wykluczyć, że za chwilę drzwi do PGE Ekstraligi zostaną otwarte na kolejne nowe nazwiska.