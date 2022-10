Jeszcze zmieni zdanie? Nie potwierdza hitowego transferu

O transfery zawodników z absolutnej światowej czołówki jest trudno. Po pierwsze, nie każdy klub jest w stanie udźwignąć ich pensje, a po drugie, gdy istnieje ryzyko odejścia takiego zawodnika, praktycznie cały ośrodek (i klub, i sponsorzy) mobilizuje się i czyni starania by gwiazdę zatrzymać. To okno może okazać się wyjątkowe, bo nie tylko szósty w klasyfikacji Michelsen może zmienić klub, ale potwierdzone jest też odejście Bartosza Zmarzlika.

Jeśli chodzi o trzykrotnego mistrza świata, odejście ze Stali Gorzów zostało już potwierdzone przez samego zawodnika, a fakt, że przeniesie się on do Motoru Lublin potwierdził między wierszami Jakub Kępa, prezes lubelskiego klubu, podpuszczany przez dziennikarzy Canal+ w finałowym wydaniu Magazynu PGE Ekstraligi.

Michelsen pochlebnie mówi o Włókniarzu

W przypadku transferu Michelsena żadnego potwierdzenia nie było, ale w parku maszyn po zawodach w Toruniu można było zobaczyć Duńczyka w dłuższej i przyjacielskiej rozmowie z Michałem Świącikiem, prezesem klubu z województwa śląskiego. Żużlowiec pytany o przenosiny do zielona-energia.com Włókniarza, choć wymieniał zalety klubu, deklarował jasno: nic nie jest przesądzone.

- Nie, nie można, wciąż mam opcje i nie podjąłem ostatecznej decyzji - mówił żużlowiec pytany o to, czy tę dłuższą rozmowę można potraktować jako potwierdzenie transferu do Włókniarza. - Zawsze miałem dobre relacje z prezesem Świącikiem, korzystałem z częstochowskiego toru do treningów od 2016 roku. Jest blisko Rybnika (tam mieszka Michelsen - dop. red.) i łatwo jest mi się tam dostać - zachwalał ośrodek Michelsen.