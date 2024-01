Jeszcze nigdy czegoś takiego nie przeżył. „Siedziałem cały czas w fotelu”

Tobiasz Musielak pokonał ból i teraz chce awansować do Ekstraligi

- Jest to dla mnie dość nowa sytuacja. Mimo, że sporo kontuzji w życiu przeszedłem, to ten uraz był bardzo skomplikowany i wymaga czasu. Nie jest to dla mnie wygodne, po prostu jestem osobą, która dużo się rusza i początkowo byłem bardzo rozdrażniony, bo siedziałem cały czas w fotelu. Ból był straszny, ale teraz na szczęście jestem już na wyjściu z ostatniego łuku, widać metę tej kontuzji i niebawem na pełnych obrotach będę przygotowywał się do sezonu - oznajmił Tobiasz Musielak.

Takie słowa z pewnością uspokajają fanów, którzy w zbliżających się wielkimi krokami rozgrywkach liczą co najmniej na awans do finału. Działacze do województwa wielkopolskiego sprowadzili między innymi Gleba Czugunowa czy Chrisa Holdera. Do tego dochodzą ambitni młodzieżowcy i pozostali solidni seniorzy, z Tobiaszem Musielakiem na czele. - Mamy skład, który pozwala myśleć śmiało o walce o awans. Stać nas na to i postaramy się, aby to uczynić. Ostrów zasługuje na PGE Ekstraligę - zakończył 30-latek.