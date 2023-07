Jeszcze nie wszystko stracone. Włączył się do walki o utrzymanie

Bartosz Zmarzlik choć pożegnał się z turniejem na etapie półfinałów, to i tak bezproblemowo utrzymał pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Trzykrotny mistrz świata ma ten komfort, że pokazał się ze znakomitej strony we wcześniejszych zawodach i zbudował solidny zapas nad głównymi konkurentami w walce o tytuł. Drugi Fredrik Lindgren do naszego najlepszego żużlowca traci aż dwadzieścia "oczek". Jeszcze więcej do nadrobienia ma klubowy kolega obu panów z Lublina, czyli Jack Holder.