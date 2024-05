Jeszcze nie wszystko stracone. Tak mogą uniknąć katastrofy

Wielu skazywało Fogo Unię Leszno na pożarcie w konfrontacji z mistrzem Polski z Lublina, ale wcale nie obejrzeliśmy jednostronnego widowiska. Gospodarze solidnie przygotowali się do meczu. Zapowiadali pracę nad poprawą formy zawodników, którzy do tej pory zawodzili, a efekty było widać już teraz. Po tym spotkaniu nasuwa się wniosek, że jeszcze nie wszystko stracone.

Unia za miesiąc może mieć gotową drużynę

Andrzej Lebiediew pojechał na swoim normalnym, wysokim poziomie, do którego przyzwyczaił nas w meczach rozgrywanych w Lesznie. Przebłyski miał Bartosz Smektała, choć jego ciągle czeka sporo pracy. Błyszczał z kolei Nazar Parnicki, który miał szybki sprzęt. Jeśli uporządkuje swoją jazdę, to za chwilę może być ważnym punktem drużyny. A przede wszystkim ciekawą alternatywą dla Keynana Rew.

Nadzieje dają także juniorzy. Hubert Jabłoński, który wskoczył do składu za kontuzjowanego Damiana Ratajczaka dał radę. Zdobył 4 punkty, a to naprawdę niezły dorobek w konfrontacji z Motorem. Jeśli więc rehabilitacja lidera - Janusza Kołodzieja pójdzie sprawnie, to za miesiąc Unia może mieć drużynę zdolną do wygrywania meczów na własnym torze. A te będą kluczowe. Jeśli podopieczni Rafała Okoniewskiego będą punktować u siebie, to kwestia utrzymania ciągle jest realna.