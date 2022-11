Jeszcze nie tak dawno byli mocni. Co się z nimi stało? 

Łotysze awansowali do czołowej czwórki, ale w niej spotkali się z Kolejarzem Opole i powiedzmy sobie szczerze - nie mieli większych szans. Już pierwszy mecz przegrali ośmioma punktami, więc trudno było liczyć na cud na wyjeździe. W Opolu zresztą polegli w takim samym stosunku i ostatecznie na tym etapie ligę zakończyli. Tak czy inaczej, nie jest to jakąś porażką w ich wykonaniu.

Morris znów uwierzył, że potrafi

Najlepszy zawodnik. Nick Morris. Australijczyk do niedawna był traktowany jako potencjalny następca wielkich mistrzów ze swojego kraju. Po sezonie 2018 jakoś zgasł jednak jego animusz. Mało kto wierzył, że faktycznie Morrisa stać na takie wyniki. W Lokomotivie się odbudował, był najlepszym żużlowcem ekipy i ze średnią ponad 2 punkty na bieg jednym z czołowych w lidze. Ma już jednak 28 lat i jeśli chce naprawdę coś w żużlu zwojować, powoli robi się to dla niego ostatni dzwonek.

Kokin, czyli tu nikogo innego być nie może

Ocena menedżera. Nikołaj Kokin. Czy ktokolwiek wyobraża sobie inną osobę prowadzącą Lokomotiv? No właśnie. Kokin nie jest żadnym wybitnym taktykiem, strategiem, ani menedżerem. On po prostu robi swoje. W klubie jest kimś więcej niż tylko prowadzącym drużynę. Zna wszystkich, od zawodników po ochroniarzy. Trudno znaleźć kogokolwiek sensownego na jego miejsce.

Kluczowy był domowy mecz z Kolejarzem Opole

Mecz sezonu. Pierwszy półfinał z Kolejarzem. Jeśli już u siebie przegrywa się ośmioma punktami z faworytem ligi, nie ma co liczyć na cuda. Lokomotiv to właśnie wtedy pogrzebał swoje szanse na cokolwiek więcej. Ostatecznie Kolejarz nie awansował, ale na tamtym etapie był faworytem, więc z drugiej strony nie ma co Łotyszy obwiniać. Zrobili, co było ich mocy. Trafili po prostu na kogoś lepszego.