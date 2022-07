Jeszcze Gniezno nie zginęło. W Łodzi jadą o wszystko

Gdyby ktoś trzy miesiące temu powiedział, że Start będzie walczył o utrzymanie i był głównym kandydatem do spadku, niejeden puknąłby się w głowę. W pierwszej kolejce sensacyjny remis na wyjeździe w Zielonej Górze, później demolka urządzona Wybrzeżu Gdańsk. I nagle wszystko się posypało. Do tego stopnia, że teraz Start musi liczyć również na innych.

Orzeł jest rywalem zdecydowanie do pokonania, ale optymizmu nie dodaje Startowi wynik pierwszego meczu tych drużyn. W kwietniu łodzianie zdemolowali rywala na wyjeździe aż 55:35, więc będą mieć przewagę psychologiczną. I pamiętajmy, że Orzeł też jeszcze ma o co jechać, bo przy swoich porażkach i niekorzystnym układzie innych meczów, może nawet spaść z ligi.

- Wiara jest do końca. Ten sezon to koszmar, ale w Łodzi da się wygrać. Jeśli pojedziemy tak jak ostatnio w Krośnie, to będzie dobrze. Jeden z dwóch meczów wygrać trzeba, bo ROW w ostatniej kolejce najpewniej z Orłem sobie poradzi - pisze jeden z kibiców drużyny. Ma rację, bo jeśli i Start i ROW w ten weekend przegrają, to i tak w znacznie gorszym położeniu będą gnieźnianie.