Jest za przywróceniem Rosjan do polskiej ligi. Swoje już odcierpieli

Chce uwolnienia Rosjan

Prezes Speedway Ekstraligi Wojciech Stępniewski udzielił ostatnio obszernego wywiadu Przeglądowi Sportowemu. Mówił w nim m.in. o swoim stanowisku ws. Rosjan. Że gdyby, to od niego zależało, on podtrzymałby zakaz startów dla żużlowców podchodzących z kraju, który bestialsko napadł na Ukrainę. Szef organu zarządzającego najlepszą ligą na świecie idzie więc dalej ramię w ramię z FIM-em oraz PZM-em. Rozumiem to, bo jednak nie chce się wyłamywać i robić sobie wrogów na krajowym oraz światowym podwórku.