Jest wyrok! Jednak dalej będą krzyczeć. Szalików też nie wyrzucą

- Mam 39 lat a pierwszy raz byłem na żużlu z tatą, gdy miałem 3 lata, więc 36 lat temu. I czy był Morawski, czy ZKŻ Polmos-Beram, czy ZKŻ Polmos, to i tak zawsze doping kibiców był: Falubaz i zakazy tego nie zmienią - pisze pan Łukasz. - Gorzów też nie zawsze był Stalą, a i tak nic to nie zmieniło.

Dla kibiców Falubaz zawsze będzie Falubazem

Większość kibiców Falubazu jest tego samego zdania, co pan Łukasz. Mimo wyroku i niepewnego jutra nie wyrzucą szalików, koszulek i innych gadżetów. Bo dla nich żużlowy klub z Zielonej Góry, to był, jest i będzie Falubaz. I żaden wyrok tego nie zmieni.

Wszystko jest zapewne kwestią pieniędzy. Niewykluczone, że spółka będzie chciała ekwiwalentu finansowego za korzystanie przez klub z nazwy. Może jakiś innych korzyści. Póki co klub korzysta z nazwy. Nie wiadomo jednak jak długo ten stan rzeczy potrwa. Druga strona, gdy uzna, że sprawa się przeciąga, może iść do sądu i zażądać odszkodowania za to, że klub jedzie jako Falubaz, a nie ma do tego prawa.