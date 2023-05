Randka w ciemno z Miedzińskim

Klub z Leszna z pewnością sporo ryzykuje. Przypomnijmy, że Adrian Miedziński wraca po ciężkim upadku, który odniósł przed rokiem w Zielonej Górze. Ucierpiała wówczas jego głowa, ale po miesiącach rehabilitacji wrócił do sportu. I to po mimo tego, że wiele osób zalecało mu zakończenie kariery.

Na co stać Miedzińskiego?

Być może Miedziński zadebiutuje już w najbliższy weekend. Fogo Unia Leszno jedzie na wyjazd do Gorzowa. Dla powracającego do żużla zawodnika każdy mecz będzie na wagę złota. Przede wszystkim musi udowodnić niedowiarkom, że wciąż potrafi zwyciężać. Po drugie za miesiąc do jazdy ma wrócić Chris Holder, więc Adrian musi w tym czasie pokazać swoją przydatność do zespołu.