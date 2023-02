Jest w tym świetny. Nastolatek otworzy własny biznes?

Krzysztof Lewandowski w wieku zaledwie osiemnastu lat zaliczył już pierwszy poważny obóz z reprezentacją Polski. Wyjazd wraz z Bartoszem Zmarzlikiem, Patrykiem Dudkiem czy Maciejem Janowski na Maltę nie wziął się znikąd, bowiem był nagrodą za dobry sezon ligowy. Co prawda nie brakowało w nim wpadek, ale summa summarum sam zawodnik może zaliczyć go na plus. W tym roku ma być jeszcze lepiej, a ponadto sam zainteresowany liczy na udział w finale drużynowego pucharu świata we Wrocławiu. - Myślę, że byłaby super sprawa, jakbym został rezerwowym - oznajmił w niedawnej rozmowie z Interią.