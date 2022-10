Jest w czołówce choć ma refleks szachisty

Michelsen słabo startuje, ale świetnie dojeżdża

Co ciekawe, w niechlubnej klasyfikacji na czwartym miejscu znajduje się Mikkel Michelsen - szósty najlepszy zawodnik PGE Ekstraligi. Jego średni czas reakcji wyniósł w tym sezonie 0,257 sekundy. Interesujące jest jednak to, że pomimo "słabego" refleksu Michelsen jest drugim najskuteczniejszym żużlowcem na starcie w całej PGE Ekstralidze. Jego bilans, czyli różnica zawodników pokonanych na pierwszych metrach biegu i tych, z którymi Duńczyk przegrał, wynosi aż +86 i jest tylko o 1 gorsza od Bartosza Zmarzlika.

Wynika to z prostego faktu. Michelsen, choć moment startowy może mieć słabszy, to znakomicie odnajduje się na początku biegu. Dojazd do pierwszego łuku, wybranie odpowiedniej linii jazdy w pierwszym zakręcie i zdecydowanie na wyjeździe z wirażu powodują, że nawet jeśli Michelsen będzie gdzieś z tyłu po starcie, to po pierwszym łuku będzie już z przodu.