Jest trzecią armatą w zespole. Za chwilę go stracą

Maksym Drabik to trzeci najlepszy żużlowiec Motoru Lublin w tym sezonie. Wczoraj był w zasadzie najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny w starciu z Moje Bermudy Stalą Gorzów i otarł się o komplet punktów. Okazuje się jednak, że nawet tak dobre wyniki mogą nie przekonać działaczy lubelskiej drużyny do pozostawienia Drabika w zespole i wiele wskazuje na to, że będziemy w przyszłym roku tego 24-latka oglądać w innych barwach.