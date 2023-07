Jest szybszy niż pendolino. Co on wyprawia?

Regularny kosmita - tylko w samych superlatywach można oceniać jazdę Zmarzlika. Polak zmierza w cyklu Grand Prix po czwarty tytuł (choć w pewnym momencie nie był zadowolony z prędkości), dominuje także w PGE Ekstralidze. Powtarzalność to największa zaleta żużlowca, który już w siedmiu spotkaniach nie przegrał z żadnym rywalem. Błyskawicznie zaaklimatyzował się w Motorze, bo odjechał raptem jedenaście spotkań. Jest to niesamowity wyczyn. Można wręcz zapytać: "Bartoszu, co Ty wyprawiasz!?"



Zmarzlik miał same "trójki" w meczach z Tauron Włókniarzem (wyjazd), Cellfast Wilkami - cztery wyścigi (dom), For Nature Solutions KS Apatorem (dom), Fogo Unią (wyjazd) i ebut.pl Stalą (dom). Biegu nie przegrał także w Gorzowie i w Lublinie w starciu z Unią. W tych dwóch przypadkach zdobywał 14 punktów z bonusem. Siedem kompletów w jedenastu kolejkach? Kosmos. Równie kosmiczna jest średnia biegowa Polaka, który oczywiście przewodzi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników całej ligi. Wynosi ona 2,667.



Kłopoty mistrza świata? To go czeka