Jest specjalistą od awansów, a nie ma stałej pracy. Już dwa razy kończył karierę

Karczmarz podpisał tylko kontrakt "warszawski"

Stal Rzeszów wyciągnęła do niego rękę

W końcu na ostatni rok startów w gronie zawodników U24 trafił do dream teamu z Rzeszowa. Znów na poziomie II ligi uzyskał piętnastą średnią biegową i wydawało się, że znajdzie klub, który podpisze z nim stały kontrakt na następny sezon. W Texom Stali był to piąty wynik, tracił możliwość jazdy jako zawodnik U24, więc mógł liczyć tylko na rolę zawodnika walczącego o skład.



Po wywalczeniu awansu menedżer Paweł Piskorz dawał do zrozumienia, że Karczmarz jest w kręgu zainteresowań sztabu szkoleniowego. - Musimy porozmawiać o różnych kwestiach, bo on na naszym torze jest jedną z naszych największych armat, więc zawsze może być naszym miejscowym jokerem - mówił.



Na razie żużlowiec podpisał z rzeszowskim klubem tylko kontrakt warszawski. Teraz ma trzy opcje. Pierwszą jest pokazanie na treningach, że miejsce w składzie mu się należy (przynajmniej na własnym torze, choć konkurencja jest ogromna). Druga to poszukiwanie innego klubu, do którego mógłby od razu zostać wypożyczony, a trzecią jest jazda w Krakowie, jeśli klub przystąpi do rozgrywek.