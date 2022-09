Jest się czego bać! Polskie gwiazdy już raz tam zawiodły

Zmarzlik i spółka już tam zawiedli

Ostatni raz doszło do tego stosunkowo niedawno, bo jeszcze w lipcu tego roku. Działacze z Esbjergu nie zdołali zorganizować zgodnie z planem finału Speedway of Nations w swoim mieście i imprezę w trybie natychmiastowym trzeba było przenosić do nieodległego Vojens. Polska reprezentacja - w świetle wykluczenia hegemonicznych Rosjan - przyjeżdżała do Kraju Hamleta jako murowany faworyt całej imprezy.