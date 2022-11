Jest przerażony jego powrotem. Apeluje, by ktoś go powstrzymał

Adrian Miedziński podpisał kontrakt warszawski w Polonii Bydgoszcz. Rzekomo to tylko forma pomocy dla zawodnika, ale czy na pewno? - Jeden dobry sparing i to on pojedzie w lidze. Jestem przerażony. Klub jest gotów choćby diabła wystawić do składu, liczą się tylko punkty - mówi nam Bogusław Nowak, który już rok temu apelował o przyjrzenie się torowym sytuacjom Miedzińskiego.