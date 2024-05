Jest pośmiewiskiem kibiców. Lider zespołu staje za nim murem

To pierwszy sezon Rafała Okoniewskiego w roli menedżera zespołu. Były żużlowiec taktycznie nie radzi sobie najlepiej, co zauważyli także internauci po emisji „Kuchni meczu” w Canal+ Sport. W obronie menedżera staje za to Andrzej Lebiediew. – Chcę dla niego pracować i stać za nim murem – mówi w rozmowie z Interią lider Fogo Unii Leszno.