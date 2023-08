Jest pierwszy transfer Wilków. Jeszcze w tym roku ścigał się w Ekstralidze

Cellfast Wilki rozpoczynają ofensywę transferową. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, nowym zawodnikiem spadkowicza z PGE Ekstraligi został Norbert Krakowiak. Ten zawodnik obecny sezon rozpoczął w ekstraligowym ZOOLeszcz GKM-ie, ale po trzeciej kolejce wypożyczono go do pierwszoligowego InvestHousePlus PSŻ-u, z którym spadł do II ligi. Krakowiak był jednym z liderów zespołu i na zapleczu PGE Ekstraligi cieszył się sporym zainteresowaniem.