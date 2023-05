Jest orzeczenie po skandalu w Krośnie. Surowe kary dla Wilków

Poniżej prezentujemy pełną treść oświadczenia KOL

Na klub - organizatora zawodów - KOL nałożyła karę finansową wynoszącą 150 tys. złotych za nieregulaminowy stan toru w regulaminowym czasie odbioru toru przed zawodami oraz za niewłaściwe zabezpieczenie imprezy, co spowodowało zagrożenia bezpieczeństwa osób funkcyjnych i drużyny gości.

Minus 1 punkt w zawieszeniu na 9 miesięcy

Dodatkowo KOL nałożyła na klub sankcję dyscyplinarną w postaci odjęcia 1 punktu meczowego w tabeli PGE Ekstraligi , ale jest to kara w zawieszeniu na 9 miesięcy.

- Kara finansowa nie jest karą w zawieszeniu, sankcja dyscyplinarna natomiast tak, co oznacza, że rygor jej zastosowania dotyczy sytuacji, w której klub ponownie zostałby ukarany z tego samego przepisu regulaminu dyscyplinarnego w ciągu 9 miesięcy - powiedział Zbigniew Owsiany, przewodniczący KOL. - Werbalne, jak i niewerbalne przejawy agresji przed zawodami, w ich trakcie, a także po zawodach, kierowane zarówno w stosunku do osób funkcyjnych i drużyny gości to rzeczy absolutnie niedopuszczalne - dodał Zbigniew Owsiany. - KOL z całą stanowczością chce również podkreślić, iż jedną z podstawowych zasad powinno być poszanowanie godności i nietykalności innych osób, w tym uczestników zawodów żużlowych.