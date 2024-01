Jest nagonka na Motor Lublin, a to on załatwił spółki skarbu państwa

Platinum Motor Lublin od dłuższego czasu jest pod ostrzałem. Część ekspertów i kibiców ma im za złę to, że do klubu płyną miliony ze spółek skarbu państwa. Drzwi spółkom wcale jednak nie otworzył prezes Motoru Jakub Kępa. Zrobił to ktoś inny, a mistrz Polski z Lublina tylko na tym skorzystał, ściągając kolejno Grupę Azoty, Bogdankę i Orlen. To, komu może dziękować Motor?