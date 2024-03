Jest lepszy od mistrza świata. Statystyka zwala z nóg

PGE Ekstraliga. GKM Grudziądz. Max Fricke będzie liderem na lata?

Dwa pierwsze lata Łaguty w Grudziądzu były niezłe, ale prawdziwą torpedą stał się później - w sezonach 2017-2020. Wtedy nie schodził z TOP5 PGE Ekstraligi, trzykrotnie kończąc rozgrywki w czołowej trójce. W GKM-ie mówią nam, że teraz ich nadzieją jest Fricke, że to już kawał zawodnika i kandydat na topową postać całej ligi. Słyszymy, że 27-letni Kangur (28. urodziny będzie obchodzić 29 marca) ma bardzo dobre warunki do rozwoju i komfort pracy.



Oprócz możliwości rozwoju i komfortu pracy Fricke ma bardzo dobry kontrakt. W klubie oczywiście nie zdradzają konkretnych stawek, ale według naszych informacji żużlowiec w 2023 roku wystawił faktury na prawie 2,5 miliona złotych (ponad 2,4 mln). Słyszymy, że współpraca z byłym uczestnikiem cyklu Grand Prix układa się bardzo dobrze. Działacze nie mają do niego żadnych zastrzeżeń. - Pierwszy zapoznawczy sezon za nami. Zdaliśmy go z obu stron - mówią nam w GKM-ie.