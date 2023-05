Jest ich oczkiem w głowie. Czy to nie błąd?

Dla każdego klubu wychowankowie są ważni, zwłaszcza że jest ich coraz mniej. To już nie te czasy, kiedy drużyny składały się głównie z miejscowych zawodników. W Toruniu liczą na dobre wyniki Przedpełskiego, który w ostatnich latach zrobił największą karierę z żużlowców wychowanych w Grodzie Kopernika. Był uczestnikiem cyklu Grand Prix i reprezentantem Polski. Od lat utrzymuje się na torach PGE Ekstraligi. Jednak gdy był młodzieżowcem, spodziewano się po nim jeszcze więcej.



Przed obecnym sezonem pisaliśmy, że dla Przedpełskiego jest to rok prawdy. Albo w prawo (będzie liderem), albo w lewo (będzie co najwyżej tylko drugą linią). Wyniki pokazują, że żużlowiec poszedł w drugą stronę, bo punktuje na poziomie drugiej linii. Choć i tutaj pojawiają się gwiazdki. Słyszymy, że w Apatorze czasami dają mu fory, bo jest lokalnym zawodnikiem. Fory to choćby start w wyścigu nominowanym z wewnętrznego pola. I sprawdziliśmy. Ostatnio na Motoarenie rzeczywiście Przedpełski startował z pierwszych pól.