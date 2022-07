Jest duński dynamit, ale prawdziwa bomba też będzie

Rok temu prezes ROW-u Rybnik do końca trzymał kibiców w niepewności. Teraz ma być inaczej. Krzysztof Mrozek już ustalił warunki kontraktu na sezon 2023 z Andreasem Lyagerem. Nie wiemy, ile będzie kosztowała ROW realizacja tej umowy. W ciemno można jednak założyć, że Mrozek na pewno nie dał Duńczykowi tego, co chciał w innych klubach. Lyager wysyłał oferty na poziomie 350 tysięcy złotych za podpis i 5 tysięcy za punkt.

ROW Rybnik wierzy w Andreasa Lyagera

Mrozek wierzy w Lyagera, w to, że będzie się rozwijał. W tym roku Duńczyk świetnie zaczął, ale potem spuścił z tonu. Szybko się jednak okazało, że winny jest sprzęt. Kiedy silniki poszły do serwisu, to Lyager wrócił w końcówce na właściwe tory. Za rok temat silników ma być jeszcze mocniej pilnowany przez klub i zawodnika.