Jest decyzja w sprawie licencji Polonii Piła! Zaskoczenie?

Na stronie polskizuzel.pl czytamy, że Polonia najpierw zgłosiła się do Prezydium Zarządu Głównego PZM z prośbą o umożliwienie złożenia wniosku licencyjnego na start drużyny w sezonie 2023. W dniu 22 lutego prezydium dało zgodę i ustaliło, że rozstrzygnięciem zajmie się zespół licencyjnych. 9 marca PKS Polonia Piła otrzymała licencję zwykłą i wystąpi w drugoligowych zmaganiach.



Już w grudniu taki scenariusz był dopuszczany pod uwagę. Polonia - mimo braku licencji - została uwzględniona w terminarzu rozgrywek. W pierwszej kolejce (8 kwietnia) do Piły ma przyjechać spadkowicz z 1. Ligi Żużlowej, czyli Start Gniezno. Tydzień później pilanie pojadą na arcytrudny pojedynek do Rzeszowa.