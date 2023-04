Jest decyzja! On już może szukać sobie nowego klubu

- Przed momentem rozmawialiśmy z Norbertem. Prawdopodobnie otrzyma on zielone światło do rozmów z innymi klubami. Chcemy trochę rozładować ciśnienie w drużynie, zaryzykować i postawić na zawodnika, który nie dostał jeszcze szansy. Po prostu musimy już podejmować takie kroki, aby ratować wynik i odrodzić się w tej lidzę. Myślę, że w zimie opinie były takie, że stać ten skład na więcej. To się nie zmieniło. Cały czas wierzymy, że możemy z tych zawodników wydobyć więcej - powiedział Murawski.