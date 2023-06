Jeśli spadną, to on nie zginie. Telefon już się grzeje

Max Fricke ma 27 lat i jest na najlepszej drodze do tego, by odjechać świetny sezon w Ekstralidze. Sezon, jakiego w karierze jeszcze nie miał. Nigdy dotąd nie przebił średniej biegopunktowej 2.000. W tym roku już 2.047. To czyni z niego topowego zawodnika. Takiego co to ma wzięcie na rynku.