Jeśli nie wyłożą milionów, to polska liga przestanie istnieć [FELIETON]

W tej chwili jest to otchłań, w którą nikt nie chce wpaść

Kroplówka i dobry plan potrzebne od zaraz

Dalsze nabijanie kieszeni gwiazd nie ma sensu

Dlatego trzeba pomyśleć o przyszłości, o gałęzi, na której się siedzi. Bo jeśli niebezpieczny trend zwijania się klubów KLŻ utrzyma się w następnych latach, to strach pomyśleć, co będzie? Bo co z tego, że w takiej Polonii Piła mają głowy pełne pomysłów? Bez konkurencji i rywalizacji, to wszystko za chwilę siądzie. Nie jestem prezesem EŻ, ale gdybym nim był, to już teraz podjąłbym kroki zmierzające do odrodzenia ośrodków w Rawiczu, Świętochłowicach, a jeśli będzie trzeba to także tego w Tarnowie. To będzie kosztować 6 milionów, ale to, co można wygrać, ma znacznie większą wartość.