Jakub Miśkowiak póki co zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji wszech czasów Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski, ex aequo ze Zdzisławem Dobruckim - ojcem aktualnego selekcjonera reprezentacji Polski, Rafała. Obaj mają po 2 złota i jednym srebrze juniorskiego czempionatu. Nad nimi plasują się tylko: Maciej Janowski (3 złota), Tomasz Gollob (3 złota i brąz) oraz prowadzący tej tabeli Piotr Świst (3 złota i srebro).

Miśkowiak ma konkurencję

Jeśli więc młodzieżowiec Włókniarza wygra dziś finał na domowym torze, to zrówna się z wychowankiem Stali i będziemy mieli poważne podstawy to nazywania go "najlepszym juniorem w historii kraju". Czy tak się stanie? Niewykluczone, ale też niezupełnie pełne. Nawierzchnia i ściany stadionu działają dziś na korzyść nie tylko jego, ale i Mateusza Świdnickiego - wychowanka Lwów, który w Polsce zdołał już dorobić się renomy specjalisty od ścigania się przy Olsztyńskiej.