Jego kraj pochłonęła wojna. Tak pomaga rodakom

Choć świat powoli przyzwyczaja się do toczących się konfliktów zbrojnych, to jednak cały czas trwają akcje mające na celu wsparcie osób najbardziej poszkodowanych w wojnie . Jedną z nich jest "Paczka dla Ukrainy", którą prowadzi Caritas Polska. Jedną z twarzy tejże akcji jest Marcin Majewski, były szef żużla w Canal Plus. Obecnie nie jest on już zawodowo związany ze sportem i zajął się czymś zupełnie innym. Teraz pomaga potrzebującym. Jest zaangażowany we wspieranie Ukrainy, która toczy wojnę z Rosją już prawie od dwóch lat.

Ostatnio do akcji włączył się także żużlowiec Wilków Krosno (wypożyczony do Unii Tarnów), Marko Lewiszyn. To 23-letni Ukrainiec, przez wielu postrzegany jako najlepszy zawodnik z tego kraju. Gdy Lewiszyn dowiedział się o akcji, błyskawicznie zadeklarował swoją pomoc w pakowaniu przesyłek, które zostaną wysłane do jego ojczyzny. Widać zatem, że Lewiszyn mocno przeżywa wszystko to co dzieje się w Ukrainie i choć jest w innym kraju, robi co może by dać wsparcie rodakom.