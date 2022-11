Jego kontrakt przez rok leżał w szufladzie. Teraz go wyjęli

Piotr Protasiewicz przez prawie rok szykował się do pracy w nowej roli. Kontrakt na nowego dyrektora sportowego Falubazu miał już dawno podpisany. Być może dlatego rozpoczął pracę od prawdziwego wejścia smoka.

Dyrektor Protasiewicz dostał carte blanche i załatwił duże wzmocnienia

Dziś osoby z otoczenia zielonogórskiego klubu podkreślają, że gdyby nie dyrektor Protasiewicz, to skład Falubazu nie wyglądałby najlepiej. Rasmus Jensen, Przemysław Pawlicki i Luke Becker wylądowali w Zielonej Górze przy wydatnym udziale pana Piotra.

Protasiewicz dostał carte blanche od właścicieli klubu. Miał zrobić wszystko, żeby skład na sezon 2023 dał gwarancję walki o awans do PGE Ekstraligi. I ta sztuka nowemu dyrektorowi się udała, bo cały nowy zaciąg robi wrażenie. Pawlicki, Jensen i Becker mieli oferty z PGE Ekstraligi, więc przekonanie ich do jazdy w pierwszoligowym Falubazie, to duża rzecz.