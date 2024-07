Jego już nic nie uratuje. Mistrz świata poza Ekstraligą

Nie będziemy tu kolejny raz przytaczać tego, co jako junior osiągnął Bartosz Smektała. Wystarczy napisać, że śmiało można go nazwać jednym z najbardziej utytułowanych młodzieżowców w historii, jeśli nie nawet tym najbardziej utytułowanym . Worek medali imprez krajowych i międzynarodowych, indywidualnych i drużynowych, liczne wygrane w turniejach towarzyskich, jazda w PGE Ekstralidze na poziomie niektórych seniorów. Można było liczyć na to, że mamy do czynienia z potężnym talentem.

Mistrz świata wyleci z PGE Ekstraligi?

Bardzo mało realne wydaje się to, by Bartosz Smektała pozostał w PGE Ekstralidze na sezon 2025. Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy w życiu przyjdzie mu jeździć na jej zapleczu. Jeśli jego Unia Leszno spadnie, a jest to realne, to zawodnik niemal na pewno w niej pozostanie. Gdyby Unia się utrzymała, to będzie dla Smektały jedyną furtką na to, by wciąż móc się nazywać ekstraligowcem. Inni nie biorą go pod uwagę.



I trudno w zasadzie im się dziwić, bo tych słabych sezonów zawodnika jest już po prostu zbyt dużo. Wciąż jeździ w PGE Ekstralidze, ale tylko z powodu posuchy na rynku. Tegoroczne wynalazki w postaci takich żużlowców jak Ben Cook czy Josh Pickering mogą stanowić zagrożenie dla tych z kategorii "jest jaki jest, ale jest". Te dwa przykłady dobitnie pokazały, że warto podjąć ryzyko, zwłaszcza gdy ma się tak mało do stracenia, jak Unia (Cook) czy Wybrzeże (Pickering).