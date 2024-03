Jego ciało leżało na kolejowej bocznicy. Tragiczna historia polskiej gwiazdy

Kryterium Asów ma swojego patrona, Mieczysława Połukarda. W sezonie 2024 będzie jednak jeszcze jedno ważne nazwisko, któremu turniej zostanie dedykowany. To Zbigniew Raniszewski. W 1956 roku zginął on tragicznie na torze w Wiedniu. Okoliczności tej śmierci, a zwłaszcza zachowanie Austriaków już po niej, do teraz budzą wielkie kontrowersje. Ciało Polaka leżało na kolejowej bocznicy. Do teraz nie wiemy, co tak naprawdę stało się w Austrii.