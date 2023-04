Amerykański luz, czyli solidna druga linia

5. Marcin Musiał (Eleven) - do męskiej obsady żużlowego Eleven dołączył najpóźniej, ale na pewno nie zaniżył poziomu. Wychowywał się w Stanach Zjednoczonych więc do transmisji przemycił trochę amerykańskiego luzu. Nie ma tu może nie wiadomo jakich fajerwerków, ale jego się po prostu przyjemnie słucha. Nie przynudza, nie farmazoni bez sensu, co mu ślina na język przyniesie. Czasami z komentatorami jest tak, że patrzysz w rozpiskę i wiesz, że nie będzie trzeba przyciszać telewizora lub ten gość ci nie schrzani danego meczu. Musiał idealnie wpisuje się w te ramy. Przekładając na skład drużyny ligowej, narazie solidna druga linia z dużymi perspektywami na coś więcej, ale jak zwykle wszystko zweryfikuje tor. Ukłony do samej ziemi za porządny materiał o Darcy'm Wardzie.

Teraz tylko dobrze muszą go ociosać

4. Mateusz Dziopa (Canal+) - najmłodszy z grona sprawozdawców Canal+. Dorodny kamień do ociosania. W naszym zestawieniu trochę na zachętę, ale chcieliśmy go docenić, ponieważ szybko robi postępy i nie schodzi z określonego, przyzwoitego poziomu. Gołym uchem "widać", że z tej mąki może wyjść smaczny chleb. Z marszu wrzucony na głęboką wodę. Wszedł do trudnego, hermetycznego środowiska i szybko zyskał uznanie widzów. Nie przeszkadza w oglądaniu spotkania. Jest sobą, nie sili się na wyszukane metafory jak jego starsi koledzy. Cytując klasyka, Mateuszu Dziopo, idźcie tą drogą i nie pogubcie przełożeń.

Szybka Kontra. Tak toczą wojnę o przywództwo w stadzie / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Człowiek orkiestra w polskim speedway'u

3. Michał Korościel (Eleven) - Z Kuźbickim tworzy prawdopodobnie najlepszy duet komentatorów w kraju nad Wisłą. Świetnie się uzupełniają i rozumieją bez słów. Są niczym papużki nierozłączki, albo stare dobre małżeństwo. Niektórzy śmieją się, że "Koro" widzi częściej kolegę niż własną żonę. Żeby nie stracić Kuźbickiego z oczu wziął go nawet ze sobą do Eurosportu, do pracy przy skokach narciarskich. Odbiorcy cenią go za poczucie humoru, cięte riposty i błyskotliwy, nienachalny żart. W jego ustach nawet rzucony na wizji najbardziej suchy suchar brzmi mniej przaśnie. Człowiek orkiestra w polskim speedwayu. Obskakuje trzy redakcje, dlatego jego grafik jest napięty jak plandeka na żuku. W kuluarach mówi się, że śpi na kasie i może być we władaniu złotyego pałacu pod Zieloną Górą. Zwolennik czterech drużyn w play-offach. Przynajmniej raz w relacji z jego ust musi paść zdanie o żółtej i czarnym krzyżu, które sygnalizuje, że zawodnicy rozpoczęli właśnie ostatnie okrążenie. Lubi interakcję z kibicami w social mediach, zwłaszcza na Twitterze.

Najbardziej wystrzałowy transfer ostatnich lat

2. Michał Mitrut (Eleven) - Jeden z najbardziej wystrzałowych transferów ostatnich lat w stacji Canal+. Komentuje naprzemiennie żużel i piłkę nożną. Wyciągnięty z niebytu przez szefa redakcji - Michała Kołodziejczyka, kiedy po odejściu z Eleven zastanawiał się nad zmianą branży i wycofaniem z dziennikarstwa. Do czarnego sportu trafił przez przypadek dziesięć lat temu. Bezkompromisowy, nie chowa się za podwójną gardą, nie boi się poruszać na antenie trudnych i kontrowersyjnych zagadnień. Niedawno zdobył swój mały Mount Everest, skomentował El Clasico. Zadebiutował też przed kamerą jako prowadzący magazynu PGE Ekstraligi. Uniwersalny żołnierze, za co się nie weźmie wykona to z klasą.

Przeciwieństwo siwego bajeranta

1. Marcin Kuźbicki (Eleven) - Kuźbik top. Mimo, że na jego głowie prószy coraz mocniej, przeciwieństwo siwego bajeranta. Łeb jak sklep i co najważniejsze szuflady pełne. Merytoryka, przygotowanie, wiedza, dobra znajomość tematu, trafne spostrzeżenia. Rozumie żużel, czuje go i potrafi o nim mówić w przystępny dla zwykłego zjadacza chleba sposób. Modelowy przykład na to, że nie trzeba wydzierać się w niebogłosy, żeby trafić do widza. Nie leje wody, nie czyta tomików wierszy w trakcie transmisji. Kibic żużlowy jest prosty w obsłudze, potrzebuje konkretów, opisu tego co dzieje się na torze. Jak jedzie żużlowiec, to jedzie żużlowiec, Janowski z Kołodziejem a nie górnik z kopalni, albo pierwiosnek na łące. Dzięki niemu wirażowy Andrzej je za darmo na mieście i rozdaje autografy na rynku w Grudziądzu. Prywatnie Fan Darcy’ego Warda i przepisu o zagranicznym juniorze.

Maciej Janowski i Fredrik Lindgren / Grzegorz Przygodziński / Flipper Jarosław Pabijan

Darcy Ward, Marcin Musiał / Marcin Musiał / materiały prasowe