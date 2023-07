Jedna decyzja zaważyła na ich losie. Nikt się nie spodziewał

Wilki mogły mieć Czugunowa

I naprawdę niewiele brakowało, by ten scenariusz wszedł w życie. Wilki rozmawiały z Czugunowem. Jeszcze tydzień przed podpisaniem przez Rosjanina kontraktu w Grudziądzu, to Wilki były bliżej transferu. Finalnie to jednak GKM był bardziej zdeterminowany, by pozyskać Czugunowa i załatać dziurę w składzie. Mówi się nawet, że dał mu swego rodzaju gwarancje startowe.

Kto przypuszczał, że Świdnicki się posypie

Czugunow też słabo wszedł w sezon, ale z czasem się rozkręcił. Klub mu pomógł, poprowadził go za rączkę niczym dziecko dając do pomocy mechaników, którzy ogarnęli temat sprzętu dla zawodnika od A do Z. Czugunow w końcu odżył i zaczął jechać na miarę swojego potencjału, stanowiąc wartość dodaną. Na awans drużyny do play-off to nie wystarczyło, ale już do tego, by się uratować przed spadkiem jak najbardziej.