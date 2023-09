Jeden zakup nie wystarczy. Przegrają złoto przy transferowym stoliku?

Teraz Sparta celuje w Hurysza

Wrocławian czeka ciężka walka o Hurysza, bo chce go też For Nature Solutions Apator Toruń. Jeśli zawodnik postawi na kasę, to może doprowadzić do licytacji między klubami i wiele na tym ugra. Z drugiej strony, jak Sparta będzie chciała postawić na swoim, to zrobi to, bo jest zamożniejszym klubem od Apatora.