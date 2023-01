"Jeden na milion". Jego życie było niczym film akcji

Zdobył 100 trofeów w wyścigach samochodowych

W latach 1954-1958 zdobył ponad 100 trofeów. Później, już w latach 60-tych trzy razy kwalifikował się do światowych finałów samochodów seryjnych. Pierwszy z nich wygrał. Sprowadził też wyścigi samochodowe na stadion w Walthamstow. To było bardzo ważne, bo jego rodzina miała bliskie związki z klubem. Jego tata był tam przez 40 lat menadżerem wyścigów.

Pracował siedem dni w tygodniu, ale znajdywał czas na swoje pasje

- Pracował siedem dni w tygodniu - mówił jego przyjaciel Stan Kennett, ale Briggs potrafił znaleźć czas na swoje pasje. Z Kennettem łączyła go miłość do psów. Zajmowali się szkoleniem chartów. Numerem jeden były jednak wyścigi. Jeszcze w wieku 85 lat wziął udział w zawodach weteranów, którego trasa (ponad 130 kilometrów) wiodła z Londynu do Brighton. Jeździł głównie z żoną Margaret, która w trakcie rywalizacji karmiła go własnoręcznie przyrządzonymi kanapkami. - Moi rodzice mieli wspaniałe małżeństwo, a moja matka go uwielbiała - przyznaje syn Jonathon.