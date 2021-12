Jeden mistrz świata odszedł, drugi zmienił klub

Patryk Głowacki Żużel

Nie samą PGE Ekstraligą żyje człowiek. W Polsce okienko transferowe dobiegło końca. Inaczej wygląda to w Szwecji. Drużyny Bauhaus-Ligan wciąż kompletują składy na przyszły rok. Choć sporo ciekawych transferów miało już miejsce, to wciąż do wzięcia są duże nazwiska.

