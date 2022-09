Jeden krok od awansu. Odrobią stratę i zgarną miliony?

Przedstawiliśmy zalety Maxa Fricke’a i spółki, to czas teraz wciąć w obronę Cellfast Wilki. Po pierwsze - finał rządzi się swoimi prawami co zresztą widzimy w pojedynku Moje Bermudy Stali i Motoru Lublin w PGE Ekstralidze. Po drugie - dla krośnian to już drugie takie wyróżnienie po awansie do eWinner 1. Ligi, więc sami zawodnicy wiedzą z czym to się je. Motywacja? Wystarczy popatrzeć ile milionów zgarnie przyszły beniaminek z racji kontraktu telewizyjnego. Jak widać, jest się o co bić do ostatniego biegu.