Jeden klub spotka katastrofa. Miliony wyrzucone w błoto

- Ligę wygra drużyna, dla której wystarczy pieniędzy do końca sezonu, a spadnie zespół, dla którego ich zabraknie - często wspomina Rufin Sokołowski, były prezes Unii Leszno. Szykuje się ostra walka o awans w Krajowej Lidze Żużlowej pomiędzy Ultrapur Startem Gniezno a Wybrzeżem Gdańsk. Wiemy, ile pieniędzy może wystarczyć do awansu do Metalkas 2. Ekstraligi. Jeszcze kilka lat temu z takim budżetem można było celować w czołowe miejsca w wyższej klasie rozgrywkowej.