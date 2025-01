Jasny przekaz do gigantów. Mają asa w rękawie i idą drogą Nawałki

Arłamów to dosyć znane miasto na sportowej mapie Polski . Miejscowość leżąca w województwie podkarpackim stała się popularna przede wszystkim za sprawą zgrupowań piłkarskiej kadry. Przed największym sukcesem "Biało-Czerwonych" w XXI wieku, a więc czołowej ósemki Euro 2016, pojechał tam z podopiecznymi Adam Nawałka. I nie pożałował, wielokrotnie wracając do tej wyjątkowej destynacji. "Jestem oczarowany tym miejscem" - mówił na jednej z konferencji prasowych ówczesny selekcjoner, którego do dziś miło wspominają miłośnicy futbolu.

Oczarowani warunkami panującymi na miejscu są też najwyraźniej włodarze Cellfast Wilków. Przedstawiciele Metalkas 2. Ekstraligi znów wybrali się do popularnego hotelu po to, by odpowiednio przygotować się do sezonu. O szczegółach na łamach "ekstraliga.pl" opowiedział dyrektor, Michał Finfa. Żużlowcy ani przez chwilę nie narzekali na nudę. Każdego dnia działo się coś ciekawego. "Takie obozy służą przede wszystkim wzajemnej integracji i poczuciu wspólnoty w drużynie, połączonej z cyklem treningowym" - zaznaczyła jedna z najważniejszych osób w klubie.